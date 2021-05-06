Гольдман: опыт Израиля показывает, что вакцинация - единственный путь для победы над COVID-19

Руководитель Первого медицинского центра Тель-Авива Роман Гольдман заявил, что единственный путь для победы над COVID-19 - это массовая вакцинация населения, а не локдауны. Опыт Израиля подтверждает этот тезис.

"Мне кажется то, что происходит в Украине с коронавирусом вообще и вакцинацией, в том числе, трудно назвать благополучным. В то же время опыт Израиля показывает, что вакцинация - единственный путь для снижения уровня заболеваемости", - заявил Гольдман.

Кроме того, по его мнению, государство должно обеспечить доступность вакцины для всех, в первую очередь - для пожилых и больных.

"Для этого оно существует, ибо собирает налоги и обязано обеспечить проведение здравоохранительных и в том числе экстренных медицинских мероприятий - как вакцинация нации. Израиль, кстати, хороший этому пример. При этом, если человек хочет и может позаботиться о себе и своих близких - может, это не так и плохо? В медицине существует понятие медицинская сортировка, или триаж. Цель ее - обеспечить медицинскую помощь максимальному числу пациентов в оптимальном объеме. То есть сначала спасают тех, кого можно спасти. Если государство не справляется, может, стоит позволить людям самостоятельно решать задачу?" - отмечает эксперт.

Говоря в целом о текущей ситуации в украинском здравоохранении и дальнейших возможностях сотрудничества с Израилем, по словам Гольдмана, Украине требуются большие реформы, а также привлечение самых разных усилий для улучшения ситуации.

"Мы стараемся помогать, как я уже рассказал. При этом мне кажется, что такая деятельность должна носить более системный характер, и инициатива должна идти от Верховной рады, Минздрава, государственных структур. Поэтому, если нас позовут, будем рады быть полезными нашим украинским друзьям", - добавил Гольдман.

Стоит отметить, что интервью вышло в качестве опровержения ранее опубликованной "Обозревателем" информации, о якобы причастности Гольдмана к "подпольной" вакцинации в Украине. В ходе журналистского расследования изданию не удалось найти подтверждения озвученным обвинениям.

"Не понимаю, как это (незаконный вывоз вакцины Pfizer, - ред.) можно организовать без специальных рефрижераторов, вы же знаете об условиях хранения вакцины Pfizer: -70 градусов С. К тому же все, кто был хоть раз в Израиле знают, какой досмотр проводится в аэропорту имени Бен-Гуриона. Вывезти из Израиля что-то нелегальное нереально. Так что, если и возможно организовать такую вакцинацию, то на самом высоком уровне, с привлечением служб безопасности двух стран", - заявил Гольдман в интервью.