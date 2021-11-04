Годовщина смерти Гандзюк: США призвали наказать причастных к нападению

Соединенные Штаты Америки призвали привлечь к ответственности лиц, стоящих за нападением на активистку Екатерину Гандзюк. Сегодня третья годовщина ее гибели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США в Украине.

"Вспоминаем гражданскую правозащитницу и антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк в третью годовщину ее смерти. Мы чтим ее отвагу и преданность и призываем власти привлечь к ответственности всех тех, кто стоит за нападением, унесшим ее жизнь", - заявили в посольстве.

Нападение на Гандзюк произошел 31 июля 2018 года вблизи ее дома в Херсоне. Активистку облили кислотой. Она была доставлена в реанимационное отделение, ожоги составили более 40% тела. 4 ноября Екатерина умерла.

Отметим вчера, коллегия судей палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда оставила без изменений решение судьи Днепровского районного суда.

Обвиняемые в убийстве Гандзюк будут содержаться под стражей до 11 декабря 2021 года.