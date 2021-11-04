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Годовщина смерти Гандзюк: США призвали наказать причастных к нападению

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США , Четверг 04 ноября 2021 15:01
Годовщина смерти Гандзюк: США призвали наказать причастных к нападению Фото: США призвали наказать причастных к убийству Гандзюк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Соединенные Штаты Америки призвали привлечь к ответственности лиц, стоящих за нападением на активистку Екатерину Гандзюк. Сегодня третья годовщина ее гибели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США в Украине.

"Вспоминаем гражданскую правозащитницу и антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк в третью годовщину ее смерти. Мы чтим ее отвагу и преданность и призываем власти привлечь к ответственности всех тех, кто стоит за нападением, унесшим ее жизнь", - заявили в посольстве.

Нападение на Гандзюк произошел 31 июля 2018 года вблизи ее дома в Херсоне. Активистку облили кислотой. Она была доставлена в реанимационное отделение, ожоги составили более 40% тела. 4 ноября Екатерина умерла.

Отметим вчера, коллегия судей палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда оставила без изменений решение судьи Днепровского районного суда.

Обвиняемые в убийстве Гандзюк будут содержаться под стражей до 11 декабря 2021 года.

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Екатерина Гандзюк
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