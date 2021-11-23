ru ua
Вт, 23 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Год после войны в Нагорном Карабахе: Путин зовет Алиева и Пашиняна на переговоры

Новина українською →
Москва, Вторник 23 ноября 2021 14:59
Год после войны в Нагорном Карабахе: Путин зовет Алиева и Пашиняна на переговоры Фото: президент России Владимир Путин (kremlin ru)
Автор: Сергей Новиков

Президент России Владимир Путин зовет на трехсторонние переговоры лидеров Азербайджана и Армении. Встреча будет посвящена годовщине окончания войны в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кремля.

Сообщается, что 26 ноября 2021 года в Сочи состоятся трехсторонние переговоры Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном. Встреча приурочена к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе от 9 ноября 2020 года.

"Планируется рассмотреть ход реализации договоренностей лидеров трех стран от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе. Особое внимание будет уделено вопросам восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей", - говорится в сообщении.

Напомним, осенью 2020 года Азербайджан перешел в стремительное наступление в Нагорном Карабахе, занимая армянские позиции. Эскалация достигла такой точки, что военные Баку случайно сбили российский военный вертолет, после чего сразу было достигнуто соглашение о прекращении войны в регионе.

Согласно документу, несколько районов перешли под контроль Азербайджана, но Армения сохранила контроль над Степанакертом под эгидой российских миротворцев.

Предыдущая большая война в Нагорном Карабахе, где преимущественно проживают армяне, в 1990-х годах ознаменовалась фактической оккупацией азербайджанских территорий. Украина не признавала так называемую "Нагорно-Карабахскую республику" и поддерживала территориальную целостность Азербайджана.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Ильхам Алиев Нагорный Карабах Никол Пашинян
NEWS
У Путина назвали "наилучшие гарантии безопасности" для Украины
У Путина назвали "наилучшие гарантии безопасности" для Украины
DAILY
Сбой в системе. Во сколько украинцам обходится бесплатное лечение "ковида"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сбой в системе. Во сколько украинцам обходится бесплатное лечение "ковида"