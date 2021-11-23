Год после войны в Нагорном Карабахе: Путин зовет Алиева и Пашиняна на переговоры

Президент России Владимир Путин зовет на трехсторонние переговоры лидеров Азербайджана и Армении. Встреча будет посвящена годовщине окончания войны в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кремля .

Сообщается, что 26 ноября 2021 года в Сочи состоятся трехсторонние переговоры Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном. Встреча приурочена к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе от 9 ноября 2020 года.

"Планируется рассмотреть ход реализации договоренностей лидеров трех стран от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе. Особое внимание будет уделено вопросам восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей", - говорится в сообщении.