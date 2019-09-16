За год убытки операторов ГРМ выросли на треть, - РГК

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Общая сумма убытков в отрасли в 2019 году превысит 20 млрд гривен

Из-за неадекватных тарифов на распределение газа убытки операторов ГРМ группы компаний РГК (Региональной газовой компании) в текущем году достигнут 6,5 млрд гривен. Это на 30% больше, чем в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба РГК.

"Спровоцированный НКРЭКУ финансовый кризис приведет к тому, что в наступающем отопительном сезоне уже около 5 тыс. газорегуляторных пунктов окажутся в аварийном состоянии, а протяженность газопроводов, техническое состояние которых оценивается как критическое, достигнет 15 тыс. км", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что главная проблема отопительного периода 2019-2020 годов - увеличение доли изношенных до критического уровня газопроводов и аварийного газорегуляторного оборудования. За последние пять лет количество аварийных ГРП увеличилось в 2 раза, а протяженность опасных для эксплуатации газопроводов – в 9 раз.

"Критическое состояние сетей вызвано убыточными тарифами на распределение газа. За четыре года, которые прошли с тех пор, как НКРЭКУ последний раз пересматривала тарифы для операторов ГРМ, общая сумма убытков в отрасли превысит 20 млрд гривен. Сохранение такой ситуации грозит срывом наступающего отопительного сезона и требует немедленного устранения дискриминационных условий работы газораспределительной отрасли", - говорится в сообщении.

В этой связи группа компаний РГК отмечает необходимость следующих шагов со стороны НКРЭКУ:

- довести размер тарифа до экономически обоснованного уровня;

- компенсировать операторам ГРМ понесенные убытки;

- утвердить новую модель тарифа на распределение, которая предусматривает равномерную оплату услуг операторов ГРМ в течении всего года.

"Преимущества такой модели доказывает пример "Укртрансгаза", который работает в ее рамках с 1 мая 2019 года. Также новые тарифы обеспечат потребителям газа равные ежемесячные начисления на протяжении всего газового года, что позволит сгладить финансовую нагрузку в отопительный период", - говорится в сообщении пресс-службы.