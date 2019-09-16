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За рік збитки операторів ГРМ зросли на третину, - РГК

Новини » Енергетика    16.09.2019 - 12:18
За рік збитки операторів ГРМ зросли на третину, - РГК
Ілюстративне фото (dtek.com)

Загальна сума збитків в галузі в 2019 році перевищить 20 млрд гривень

Через неадекватні тарифи на розподіл газу збитки операторів ГРМ групи компаній РГК (Регіональної газової компанії) в поточному році досягнуть 6,5 млрд гривень. Це на 30% більше, ніж у 2018 році. Про це повідомляє прес-служба РГК.

"Спровокована НКРЕКП фінансова криза призведе до того, що в наступному опалювальному сезоні вже близько 5 тис. газорегуляторних пунктів опиняться в аварійному стані, а протяжність газопроводів, технічний стан яких оцінюється як критичний, досягне 15 тис. км", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі підкреслили, що головна проблема опалювального періоду 2019-2020 років - збільшення частки зношених до критичного рівня газопроводів та аварійного газорегуляторного обладнання. За останні п'ять років кількість аварійних ГРП збільшилася в 2 рази, а протяжність небезпечних для експлуатації газопроводів – у 9 разів.

"Критичний стан мереж викликано збитковими тарифами на розподіл газу. За чотири роки, які пройшли з тих пір, як НКРЕКП останній раз переглядала тарифи для операторів ГРМ, загальна сума збитків у галузі перевищить 20 млрд гривень. Збереження такої ситуації загрожує зривом майдутнього опалювального сезону і вимагає негайного усунення дискримінаційних умов роботи газорозподільної галузі", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим група компаній РГК відзначає необхідність таких кроків з боку НКРЕКП:

- довести розмір тарифу до економічно обґрунтованого рівня;

- компенсувати операторам ГРМ завдані збитки;

- затвердити нову модель тарифу на розподіл, що передбачає рівномірну оплату послуг операторів ГРМ протягом усього року.

"Переваги такої моделі доводить приклад "Укртрансгазу", який працює в її рамках з 1 травня 2019 року. Також нові тарифи забезпечать споживачам газу рівні щомісячні нарахування протягом всього газового року, що дозволить згладити фінансове навантаження в опалювальний період", - йдеться в повідомленні прес-служби.

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