В GNT Group заявили, що будуть оскаржувати рішення суду щодо банкрутства термінала в порту Одеси

Господарський суд Львівської області по заяві Madison Pacific Trust Ltd (агент компанії-кредитора Argentem Creek Partners) провів судове засідання про банкрутство ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл" (актив GNT Group, який здійснює управління зерновим терміналом в Одеському морському торговому порту).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз холдингу GNT Group.

В компанії вважають, що Madison Pacific Trust Ltd намагається здійснити рейдерське захоплення активів GNT Group. Частиною цих дій стала заява про банкрутство зернового терміналу.

"Раніше, внаслідок перевищення повноважень компанією Madison Pacific Trust Ltd у ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл" був незаконно змінений генеральний директор - на цю посаду було призначено підконтрольну особу, а адресу юридичної особи товариства незаконно змінили з Одеси на Львів", - додають в компанії.

У GNT Group також повідомили, що оскаржать в апеляційному суді ухвалене рішення суду Львівської області, оскільки заява Madison Pacific Trust Ltd є "надуманою та такою, що не відповідає вимогам Кодексу України з процедур банкротства.

Як відомо, на користь українського холдингу вже є рішення міжнародних та українських судів:

Нагадаємо, 7 лютого 2023 року Окружний суд Нікосії (Кіпр) ухвалив Наказ про заборону Argentem Creek Partners та його агенту Madison Pacific Trust Ltd на здійснення дій, направлених на заволодіння, обтяження чи продаж зернового терміналу ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл".

Також 14 лютого 2023 року Західний апеляційний господарський суд задовольнив позов Віталія Марченка, незаконно звільненого директора ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл" і суд повністю зупинив рішення загальних зборів, яке раніше було прийнято на користь Madison Pacific Trust Ltd: про звільнення Віталія Марченка, призначення директором підконтрольної особи - адвоката, який немає жодного професійного досвіду щодо діяльності портів та зернових терміналів, зміну юридичної адреси з Одеси на Львів, де немає жодного порту.

"Зерновий термінал ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл" має стратегічне значення для України, а діяльність холдингу GNT Group, законними власниками якого є Сергій Гроза та Володимир Науменко, має міжнародне значення, оскільки забезпечує експорт української аграрної продукції в рамках "зернової угоди", таким чином зміцнюючи глобальну продовольчу безпеку та роблячи свій внесок у зусилля міжнародної спільноти з подолання голоду у світі", - наголошують в компанії.