ГНС манипулирует, когда говорит о росте поступлений в госбюджет, - эксперт

Государственная налоговая служба манипулирует, когда говорит о росте поступлений в госбюджет в январе-марте 2021 года в сравнении с аналогичным периодом в 2020 году. Поскольку прошлый год был абсолютно провальным с точки зрения экономических показателей.

Об этом написал доцент кафедры уголовного права и криминологии в Университете государственной фискальной службы Украины Андрей Гмырин в колонке на Liga.net .

"Напомню, что в апреле прошлого года Верховная рада утвердила корректировку плановых показателей бюджета. Так, план доходов уменьшили на 119,7 млрд грн или на 11% и установили на уровне 975,8 млрд грн. Потому что уже тогда было видно: пропасть между плановыми и фактическими поступлениями растет", - пишет эксперт.

В то же время по итогам 2020 года дефицит государственного бюджета по сравнению с 2019 годом вырос в 2,7 раза и стал крупнейшим за последние десять лет, составив 5,3% от ВВП.

В доработанном варианте госбюджета 2021 года запланированный показатель дефицита уменьшили до уровня 5,5% от ВВП - путем урезания расходной части корректировки доходов. Но, по убеждению Гмырина, обновленные цифры не имеют под собой никакого обоснования.

"Перед налоговиками стоит задача - собирать больше! Вот они и пытаются это делать. Но путем ли "перестройки современной модели взаимодействия с налогоплательщиками?" - пишет эксперт.

Он также напоминает, что по данным Европейской бизнес-ассоциации, индекс настроений в предпринимательской среде Украины в 2020 году снизился с 3,07 до 2,38 балла из 5 возможных, что является худшим показателем за последние 3 года.

В первой тройке причин, которые мешают бизнесу развиваться, участники опроса указали "обременительные налоги и репрессивное давление фискальных органов", отмечает эксперт.

Кроме того, он приводит и другие показатели работы налоговых органов, обращаясь к рейтингу Doing Business Всемирного банка, где Украина занимает 65 место среди 190 стран по условиям ведения бизнеса.

"В категории "Налогообложение" Украина скатилась с 54-го на 65 место! На практике "удобство и прозрачность" работы ГНС означают, что отечественный предприниматель тратит более 327 часов на год на подготовку и подачу налоговой отчетности. Тогда как в Грузии - это 216 часов, в США - 175 часов, в Эстонии - 50, а в Бахрейне - 22,5", - добавляет Гмырин.

Также он приводит еще один показатель - налогового администрирования. В 2019 году на сбор каждых 100 долл. налогов Украина тратила 1,08 долл бюджетных средств. Для сравнения: в Польше он составляет 0,65 долл, в Индии - 0,58 долл, а в Соединенных Штатах - лишь 32 цента. В 2020 году стоимость сбора налогов в Украине почти не изменилась.

"Согласен со своими коллегами-экспертами, которые считают, что нужно менять саму философию налоговой системы - с репрессивной на стимулирующую. А это, конечно, предусматривает комплекс изменений, которые прописаны в моей программе налоговых трансформаций "От нестабильности в гармонии". Это - реструктуризация налоговых органов, централизация их функций широкая либерализация системы налогообложения, введение амнистии капиталов и налога на выведенный капитал, автоматизация администрирования налогов, сокращение количества налоговых проверок", - заключает Андрей Гмырин.