Гнатенко: завод для отходов в Донецкой обл. повредит культурному наследию и экологии

Правительство Украины призывают не допустить строительства завода для обезвреживания отходов биологического происхождения на территории Новодмитровского сельского совета Константиновского района Донецкой области, так как оно может вредить не только экологии, но и культурному наследию региона. Об этом говорится в депутатском запросе представителя фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Валерия Гнатенко к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку, передает РБК-Украина.

"Общественность не воспринимает подобных инициатив и поэтому просит пересмотреть решение о строительстве завода для обезвреживания отходов биологического происхождения. Жители обеспокоены факторами риска, которые могут возникнуть во время строительства, а оно начнется уже в марте этого года, и последующей эксплуатации предприятия", - сообщил парламентарий.

По его словам, жители Константиновки и поселка Новодмитровка категорически против строительства завода, в частности, из-за резкого ухудшения экологической ситуации. Другая причина - уничтожение объекта культурного наследия.

"На территории Братской могилы мирных граждан в период с 29 октября 1941 года по 6 сентября 1943 года во время оккупации города нацистами было захоронено более 5000 человек, среди которых почти 3000 евреев", – добавил народный депутат.

По словам Валерия Гнатенко, жители Константиновки и Новодмитровки создали инициативную группу для недопущения строительства завода и подготовили обращение к центральным СМИ.

"Община подготовила письмо-обращение в посольство Израиля в Украине. В нем указано о попытках уничтожения места вечного покоя представителей еврейского народа, которые были убиты фашистскими оккупантами во время Второй мировой войны, и намерениях застройщиков пренебречь исторической памятью. В случае если застройщик не пересмотрит свое решение о строительстве, община и инициативная группа будут вынуждены перекрыть автомобильную трассу государственного значения и предпринять другие шаги протеста", - отметил Гнатенко, добавляя, что поэтому он решил обратиться к премьер-министру Алексею Гончаруку с запросом.