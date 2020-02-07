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Гнатенко: нужно уменьшить стоимость энергоресурсов для населения

Новости » Общество     07.02.2020 - 18:04
Гнатенко: нужно уменьшить стоимость энергоресурсов для населения
Фото: Валерий Гнатенко (пресс-служба)

По словам нардепа, украинцы платят за коммуналку больше, чем жители европейских стран

Украинцы платят за коммунальные услуги в процентном соотношении с доходами больше, чем граждане других стран Европы. Данную проблему, как и вопрос субсидий, нужно решать в ближайшее время. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Валерий Гнатенко, передает РБК-Украина.

"Субсидия всегда была болезненным вопросом. А в этом году, когда мы принимали бюджет, то увидели резкий рост финансирования всех правоохранительных органов и уменьшение финансирования субсидий. Мне этот перекос совершенно непонятен. Чем нужно было руководствоваться при принятии такого бюджета?" - сказал политик.

Гнатенко считает, что нынешняя сумма субсидий в Украине ничтожно мала.

"300 кубометров газа или 100 кВт электроэнергии – это просто ничего. Люди говорят, что выживают только потому, что зима в этом году теплая и тратится меньше расходников. Но проблема с субсидией – постоянная", - добавил Гнатенко.

По его словам, проблемы украинцев не ограничиваются одними субсидиями. Также необходимо решить вопрос стоимости коммунальных услуг.

"В Украине население в процентном соотношении к доходам тратит больше денег на оплату коммунальных услуг, чем во всех странах Европы. 40% доходов украинец в среднем отдает за коммуналку. При этом в Швейцарии, Исландии это 3%, в Норвегии – 6%, в Сербии – 30%", - отметил нардепутат.

Парламентарий отметил, что уменьшение стоимости коммунальных услуг улучшит ситуацию с прожиточным минимумом.

"Чем больше мы тратим на коммуналку, тем меньше остается на продукты питания. Сегодня потребительская корзина среднестатистического украинца просто мизерная, поэтому удивительно, что люди вообще могут выживать. Нам нужно либо поднять заработную плату, либо уменьшить стоимость энергоресурсов для населения", - резюмировал Гнатенко.

Напомним, ранее в Верховной Рада был зарегистрирован законопроект №2126 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно вопросов налогообложения в рамках формирования цены на природный газ для нужд населения", который касался снятия НДС с газа собственной добычи для населения.

По словам нардепов от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" законопроект позволил бы существенно уменьшить стоимость газа и соответствующим образом дать возможность снизить коммунальные тарифы.

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Новости Украины коммунальные платежиОппозиционная платформа За життя
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