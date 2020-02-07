Гнатенко: потрібно зменшити вартість енергоресурсів для населення

Фото: Валерій Гнатенко (прес-служба)

За словами нардепа, українці платять за комуналку більше, ніж мешканці європейських країн

Українці платять за комунальні послуги в процентному співвідношенні з доходами більше, ніж громадяни інших країн Європи. Цю проблему, як і питання субсидій, потрібно вирішувати найближчим часом. Про це в ефірі телеканалу NewsOne заявив народний депутат фракції "Опозиційна платформа - За життя" Валерій Гнатенко, передає РБК-Україна.

"Субсидія завжди була болючим питанням. А в цьому році, коли ми приймали бюджет, то побачили різке зростання фінансування всіх правоохоронних органів і зменшення фінансування субсидій. Мені цей перекіс абсолютно незрозумілий. Чим потрібно було керуватися при прийнятті такого бюджету?" - сказав політик.

Гнатенко вважає, що нинішня сума субсидій в Україні мізерно мала.

"300 кубометрів газу або 100 кВт електроенергії – це просто нічого. Люди кажуть, що виживають тільки тому, що зима цього року тепла і витрачається менше матеріалу. Але проблема з субсидією – постійна", - додав Гнатенко.

За його словами, проблеми українців не обмежуються одними субсидіями. Також необхідно вирішити питання вартості комунальних послуг.

"В Україні населення у відсотковому співвідношенні до доходів витрачає більше грошей на оплату комунальних послуг, ніж у всіх країнах Європи. 40% доходів українець в середньому віддає за комуналку. При цьому в Швейцарії, Ісландії це 3%, в Норвегії – 6%, в Сербії – 30%", - відзначив нардеп.

Парламентарій зазначив, що зменшення вартості комунальних послуг поліпшить ситуацію з прожитковим мінімумом.

"Чим більше ми витрачаємо на комуналку, тим менше залишається на продукти харчування. Сьогодні споживчий кошик середньостатистичного українця просто мізерний, тому дивно, що люди взагалі можуть виживати. Нам потрібно або підняти заробітну плату, або зменшити вартість енергоресурсів для населення", - резюмував Гнатенко.

Нагадаємо, раніше у Верховній Рада був зареєстрований законопроект №2126 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо питань оподаткування в рамках формування ціни на природний газ для потреб населення", який стосувався зняття ПДВ з газу власного видобутку для населення.

За словами нардепів від фракції "Опозиційна платформа - За життя" законопроект дозволив би суттєво зменшити вартість газу і відповідним чином дати можливість знизити комунальні тарифи.