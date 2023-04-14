"Гляньте правді очі": МЗС відповіло на нову скандальну заяву Орбана

"Чергова антиукраїнська заява. Зовсім не дивуємося, що вона отримала миттєву схвальну реакцію в Москві", - відповів Ніколенко.

За його словами, є цинічним те, що угорське керівництво висловлюється про фінансові питання інших країн в той час, коли сама Угорщина отримує чималі гроші від ЄС для підтримки своєї економічної стабільності.

"Закликаємо Віктора Орбана глянути правді в очі: підтримка України - не благодійність. Підтримуючи Україну, Європа інвестує насамперед у свою власну безпеку. Натомість угорська влада має бути вдячна за те, що на тлі безпрецедентної російської агресії українці, ціною власних життів, тримають мирне небо над Будапештом та іншими європейськими містами", - зауважив Ніколенко.

Що сказав Орбан

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан потрапив у черговий скандал. Він назвав Україну "фінансово неіснуючою" та висловив думку, що" без підтримки партнерів війна одразу закінчиться".

"Україна в фінансовому сенсі неіснуюча країна. Вона не може себе фінансувати. Питання в тому, збережемо ми Україну чи ні. Як тільки ми кажемо "ні", тоді війна закінчується", - сказав Орбан.

На його слова вже встигли схвально відреагувати в Москві.

Заступник секретаря Ради безпеки РФ Дмитро Мєдвєдєв назвав угорського прем'єра "молодцем"

"Молодець, сміливо і точно для європейського політика", - заявив Мєдвєдєв.

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