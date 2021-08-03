Глобальною зміною клімату стурбовані майже 80% українців

У липні 2021 року переважна більшість (84%) українців переконані, що на наших очах на планеті відбувається глобальна зміна клімату. Не згоден з цим тільки кожен десятий (11%) житель України, а ще 5% - не визначилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Research & Branding Group .

Переважна більшість українців (78%) висловлюють стурбованість проблемою глобальної зміни клімату, тоді як не турбує це кожного п'ятого (18%) жителя країни, а ще 4% - не визначилися. У порівнянні з 2019 роком кількість українців, яких турбує проблема зміни клімату, значно збільшилася.

Опитування компанії Research & Branding Group проводилося з 10 по 21 липня 2021 року серед 1813 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.