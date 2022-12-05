Глобальний продаж зброї зростає, але може впасти через війну в Україні, - SIPRI

Продаж зброї та військових послуг у світі зростає вже сьомий рік. 100 найбільших компаній галузі у 2021 році досягли показника продажів на суму 592 млрд доларів, що на 1,9% більше у порівнянні з 2020 роком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Хоча темпи зростання у 2020–2021 роках були вищими, ніж у 2019–2020 роках (1,1%), вони все ще були нижчими від середнього показника за чотири роки до пандемії COVID-19 (3,7%). На глобальних ланцюжках постачання, багато з яких було порушено, серйозно далася взнаки пандемія COVID-19.

"Ми могли б очікувати ще більшого зростання продажів зброї у 2021 році без постійних проблем з ланцюгом постачання. Як великі, так і менші озброєні компанії заявили, що їх продаж вплинув протягом року. Деякі компанії, такі як Airbus та General Dynamics, також повідомили про брак робочої сили", - сказала директор Програми військових витрат та виробництва зброї SIPRI доктор Люсі Беро-Сюдро.

Вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року додало проблем у ланцюзі постачань, у тому числі й тому, що Росія є основним постачальником сировини, яка використовується у виробництві зброї. Це може завадити нинішнім зусиллям США та Європи щодо зміцнення їхніх збройних сил та поповнення їх запасів після постачання в Україну боєприпасів та іншого обладнання на мільярди доларів.

Якщо перебої в ланцюзі постачання продовжаться, деяким з основних виробників зброї може знадобитися кілька років, щоб задовольнити новий попит, створений війною в Україні.

Звіти свідчать, що російські компанії збільшують виробництво через війну, однак у Росії через санкції виникли труднощі з доступом до напівпровідників. Наприклад, Алмаз-Антей (не входить до найбільших 100 виробників за 2021 рік через відсутність даних) заявив, що не зміг отримати платежів за деякі експортні постачання озброєнь.

Домінують у сотні топових виробників саме американські компанії, перші п'ять – теж із США. Продаж зброї 40 американських компаній становив 299 млрд доларів у 2021 році. Щоправда, Північна Америка була єдиним регіоном, де спостерігалося падіння продаж порівняно з 2020 роком на 0,8%. Він частково пов'язаний із високою інфляцією у США протягом 2021 року.

У Європі падали продажі продукції аерокосмічної промисловості, але суднобудування зростало. У 2021 році було в сотні найкращих компаній 27 із головними офісами в Європі. Їхні продажі зросли на 4,2% порівняно з 2020 роком і досягли 123 млрд доларів.

Також зріс продаж зброї в Азії. Серед сотні найбільших виробників є 21 компанія з Азії та Океанії. У 2021 році їх продаж досяг 136 млрд доларів, що на 5,8% більше, ніж у 2020 році.

Загальний обсяг продажів зброї восьми китайських компаній у списку становив 109 млрд доларів, що на 6,3% більше, ніж роком раніше.

Загальний обсяг продажів озброєнь чотирьох південнокорейських компаній, що входять до світового топ-100, зріс на 3,6% порівняно з 2020 роком і досяг 7,2 млрд доларів. У тому числі на 7,6% зріс продаж компаній Hanwha і Aerospace. Очікується, що продаж зброї Hanwha значно збільшиться найближчими роками після підписання великої угоди з Польщею після російського вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що Пентагон розпочав широкомасштабну кампанію з прискорення продажів американської зброї іноземним союзникам, щоб краще конкурувати з Китаєм та поповнити арсенали дружніх країн, які надали Україні військове спорядження.

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