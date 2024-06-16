Глобальний Південь на саміті миру: Зеленський зустрівся у Швейцарії з президентом Кенії

Раніше Зеленський пояснив важливість участі країн Глобального Півдня у саміті миру.

Китай не бере участі у заході. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван припустив, що керівництво КНР попросив про це російський диктатор Володимир Путін.

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