Глобальне потепління змушує людей переселятись. Чи стануть українці кліматичними біженцями

Зміни клімату на планеті для багатьох є катастрофічними, оскільки створюють умови, непридатні для життя. Через це зростає кількість людей, які змушені залишати свої домівки.

Чи зможуть українці стати кліматичними біженцями через глобальні зміни на планеті, в інтерв'ю РБК-Україна розповіла кандидат географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух .

Чи загрожують Україні кліматичні біженці

"Африканські країни протягом останніх десятиліть переживають потужні посухи, через що люди змушені звідти переселятися. У багатьох інших регіонах є великі повені, інтенсивні опади, тому населення емігрує. Людей, які вимушено покинули своє місце проживання через несприятливі погодні умови, називають кліматичними біженцями", - розповіла Балабух.

Найчастіше люди із сіл, які постраждали від посухи, переселяються у найближче місто, вкрай рідко - в інші країни. Це створює велике соціальне навантаження і проблеми у містах. Зазвичай, коли умови у рідних місцях покращуються, люди повертаються додому.

"Порівнюючи ті зміни й наслідки, які відбуваються в інших регіонах, то зміни в Україні хоч і є суттєвими, але вони не катастрофічні, бо живемо у помірних широтах й знаходимось досить далеко від океану, який впливає на узбережжя через урагани, тайфуни, підвищення рівня океанів. Україна є привабливою територією з погляду кліматичних умов. Є ймовірність, що значна частина тих, хто не зможе жити на своїй території, захоче переселитися до нас", - додала науковиця.

Чи стануть українці кліматичними біженцями

За словами Балабух, оскільки зміни клімату для нас не є катастрофічними, то й умови для життя будуть прийнятними. Втім, із деяких регіонів, українці все є можуть захотіти переселитись.

"Зміни, які у нас відбуваються, досить нерівномірні. Температура найбільше зростає на північному сході - у Чернігівській й Сумській області. За останні 30 років тут потепліло на 1,5 градуса і більше, в той час, як по решті країни ці зміни становлять 1-1,2 градуса", - розповіла кліматолог.

У південних областях температура не настільки зросла, але це найспекотніший регіон. Якщо в окремі роки зростатиме посушливість і не вживатимуть заходів для протидії, регіон може втратити свої позиції серед аграріїв. Бо бізнес потребуватиме великих вкладень.

"Ймовірно, місцеві захочуть переселитися на інші території. У цьому плані у нас є досить привабливим Полісся. Останнім часом там почав формуватись олійно-зерновий пояс. Якщо на півдні України для багатьох культур створюються не дуже сприятливі умови для вирощування, то Полісся, яке вважалось надлишково зволоженим, тепер має достатньо вологи й тепла для вирощування багатьох культур", - додала Балабух.