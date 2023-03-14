Global Outsourcing 100 назвали NIX одними з кращих IT-аутсорсерів

Уже четвертий рік поспіль українська IT-команда NIX входить до рейтингу міжнародної асоціації IAOP. Це перелік престижних аутсорсерів, на яких покладаються клієнти зі всього світу.

Експерти IAOP враховують відгуки замовників, оцінюють інноваційність рішень компаній, наявність сертифікацій, нагород, а також участь у соціальних проєктах. До рейтингу входять не лише представники IT-сфери, але й компанії з нерухомості, адміністрування, керування капітальними активами, фабричного виробництва та логістики. Спираючись на цей перелік, клієнти з різних країн обирають надійних та найбільш досвідчених партнерів.

Цього року Global Outsourcing 100 відзначили 13 українських IT-компаній, а також міжнародних аутсорсерів з офісами розробки в Україні. Серед них і розробники NIX.

Анна Воробйова, Head of Business Development в NIX:

«Ми щиро вдячні IAOP за довіру і цю почесну відзнаку. Це вагоме підтвердження професіоналізму Ніксових фахівців. Кожен із нас завжди відданий своїй справі, а подібні відзнаки мотивують і надихають ще більше.

«Як і раніше, клієнти обирають нас за NIX approach, тобто “Ніксовий підхід”. Це насамперед про нашу залученість. Фахівці NIX почуваються максимально причетними до проєкту. Ми дивимося на проєкт з різних сторін. Завжди пропонуємо альтернативні рішення. І що важливо — не соромимося ставити незручні питання. Адже щиро хочемо допомогти клієнту зробити його бізнес кращим. Подібна небайдужість якраз і сформувалась для клієнтів у той самий NIX approach».

Основними бізнес-доменами для NIX залишаються healthcare, fintech, edtech, фармацевтика, логістика. Водночас айтівці наголошують: вони готові до співпраці в будь-яких напрямах. Минулого року команда відкрила новий для себе бізнес-домен — благодійність. Вдалося успішно реалізувати декілька проєктів для українських, британських та американських клієнтів. Також NIX запустили нові послуги — digital marketing та service now. Останнє означає автоматизацію робочих процесів, управління клієнтськими сервісами та проєктами.

Анна Воробйова:

«Тепер ми не лише розробляємо продукт “під ключ” — починаючи з бізнес-аналізу ідеї, дизайну та закінчуючи тестуванням і DevOps-підтримкою. Також можемо супроводжувати проєкт маркетингово. Тобто розробити маркетингову стратегію, створити рекламну кампанію, seo, SMM контент для будь-яких соцмереж. Думаю, це чудове доповнення для наших клієнтів. Сьогодні багато бізнесів потребують додаткових продажів, й інструменти digital marketing допоможуть із цим».