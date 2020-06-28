В Глазго произошло еще одно нападение с ножом, есть жертва

В шотландском городе Глазго 28 июня неизвестный мужчина совершил нападение с ножом. В результате погиб человек.

Об этом сообщает полиция города в Twitter.

Полицию вызвали в 12:10. Нападение произошло на Арглайл-стрит.

"Офицеры сейчас на месте преступления, и расследования продолжаются. Мы считаем, что это было целенаправленное нападение. Мы считаем, что это была целенаправленная атака, однако это не угрожает широкой общественности. Инцидент также не трактуется как связанный с тем, который произошел на улице Вест-Джордж, штат Глазго, в пятницу, 26 июня", - сообщили в полиции.

Напомним, 26 июня центре Глазго мужчина напал с холодным оружием на людей на территории отеля "Парк инн".

В результате нападения мужчины в центре Глазго были ранены шесть человек, трое из них скончались.

РБК-Украина писало, что 21 июня в британском городке Рединг мужчина с ножом напал на прохожих во время манифестации против расизма, погибли трое людей.