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Главы Украины и Латвии подписали декларацию о европерспективе нашего государства

Автор: Юлия Струк

Президент Владимир Зеленский провел видеоконференцию с латвийским коллегой Эгилсом Левитсом. Это произошло во время рабочей поездки главы государства в Луганскую область.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Лидеры обсудили шаги, которые осуществляют правительства двух государств для преодоления последствий пандемии COVID-19. Собеседники также обменялись информацией о ходе иммунизации и согласились с важностью обеспечения доступа к вакцине против коронавируса для стран - партнеров ЕС.

Главы государств обсудили обострение ситуации во временно оккупированном Крыму и подчеркнули важность начала Крымской платформы как механизма для деоккупации Крыма и защиты прав людей, проживающих на полуострове. Левитс подтвердил свое участие в инаугурационном саммите Крымской платформы в Киеве 23 августа этого года.

"Я на сто процентов уверен, что Украина сможет вернуть Крым, и думаю, что Крымская платформа - очень важное политическое средство для этого", - заявил президент Латвии.

Лидеры государств отметили важность восстановления динамики торгово-экономического сотрудничества для выхода на докризисные показатели.

"По результатам разговора была подписана совместная декларация о европейской перспективе Украины, в которой лидеры двух государств приветствуют значительный прогресс, достигнутый в реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поддерживают необходимость ее обновления", - говорится в сообщении.

Латвия пообещала поддержку Украине, когда она будет подавать заявку на членство в ЕС в будущем.

Отметим, Латвия стала третьим государством, с которой подписана такая декларация.

Напомним, 4 мая Зеленский и президент Польши Дуда подписали совместную двустороннюю декларацию о европейской перспективе Украины.

Как писало РБК-Украина, в середине марта президент заявил, что Украина создает коалицию стран-участниц Европейского союза, которые будут лоббировать ее вступление в ЕС. Литва уже подтвердила поддержку Киева на пути к евроинтеграции.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийЛатвияевроинтеграция