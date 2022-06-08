Главы МИД Турции и России обсудили деблокаду Черного моря: названы итоги встречи

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым деблокаду украинских портов для возобновления экспорта зерна. Стороны договорились продолжить переговоры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг посла Украины в Турции Василия Боднаря по итогам встречи.
"Как мы понимаем пока что из публичной коммуникации, речь идет только о том, что "договорились договариваться", что нет никаких конкретных договоренностей, и их не может быть без нас. Турецкая сторона получила информацию от российской стороны, какова их позиция", - рассказал посол.
По словам Боднаря, следующим этапом станет встреча между Турцией и Украиной, на которой обсудят позицию РФ по деблокаде. На ней попытаются “найти общие точки соприкосновения”.
При этом он отметил, что договориться с Россией будет очень сложно, потому как ей выгодно не выпускать украинское продовольствие на мировой рынок. Власти РФ намерены "продать побольше своего зерна и наворовать наше на оккупированных территориях".
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия готова деблокировать украинские порты для экспорта продовольствия. Однако в обмен требует от Запада снять санкции.
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