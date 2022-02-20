Главы МИД стран G7 осудили Россию за агрессию в Украине

Министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США и высокий представитель Евросоюза осуждают агрессию России в Украине. Об этом говорится в их общем заявлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США .

Страны отмечают, что серьезно обеспокоены наращиванием военных сил РФ вокруг Украины.

"Неспровоцированное и неоправданное сосредоточение Россией вооруженных сил, самое крупное развертывание на европейском континенте со времен окончания холодной войны, является вызовом глобальной безопасности и международному порядку", - говорится в заявлении.

Страны призывают РФ избрать путь дипломатии, деэскалации напряженности, существенному выводу вооруженных сил вблизи границ Украины и полному соблюдению международных обязательств, в том числе по снижению рисков и прозрачности военных действий. Они ожидают, что РФ объявит о сокращении своей военной активности вдоль границ Украины.

" Мы не видели никаких доказательств этого сокращения. Мы будем судить о России по ее делам", - отметили министры иностранных дел.

Также отмечается, что страны G7 приняли к сведению заявления России о том, что она готова к дипломатическому взаимодействию. Лидеры призвали Россию принять предложение в рамках Диалога по стратегической стабильности между США и Россией, Совета Россия-НАТО и ОБСЕ.

Они напомнили, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия, включая финансовые и экономические санкции, что приведет к серьезным последствиям.

Лидеры отметили, что солидарны с народом Украины и поддерживают усилия страны по укреплению своей демократии и институтов, поощряя дальнейший прогресс в реформах.

"Мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод. Мы подтверждаем право любого суверенного государства определять свое будущее и механизмы безопасности. Мы приветствуем сдержанную позицию Украины перед лицом продолжающихся провокаций и усилий по дестабилизации", - говорится в заявлении.

Страны поддержали усилия Германии и Франции в рамках Нормандского процесса по обеспечению полного выполнения минских соглашений. Также власти РФ призвали прислушаться к украинскому президенту, который призвал РФ пойти по дипломатическому пути.

" Украинские инициативы заслуживают серьезного рассмотрения российскими переговорщиками и правительством Российской Федерации. Мы призываем Россию воспользоваться возможностью, которую представляют предложения Украины для дипломатического пути", - отметили G7.

Также лидеры вспомнили об обострении ситуации на Донбассе в последние дни. Они призвали РФ снизить эскалацию и выполнить свои обязательства по выполнению минских соглашений.

" Участившиеся в последние дни нарушения режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения вызывают серьезную обеспокоенность. Мы осуждаем применение тяжелых вооружений и неизбирательные обстрелы жилых районов, что представляет собой явное нарушение минских соглашений. Мы также осуждаем то, что Российская Федерация продолжает выдавать российские паспорта жителям неподконтрольных правительству территорий Украины. Это явно противоречит духу минских соглашений", - отметили в G7.

Также страны обеспокоены тем, что инсценированные "народными республиками" инциденты на Донбассе могут стать предлогом для военной эскалации.