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Глави МЗС країн G7 засудили Росію за агресію в Україні

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США, Неділя 20 лютого 2022 23:42
Глави МЗС країн G7 засудили Росію за агресію в Україні Фото: країни G7 засуджують агресію РФ в Україні (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії, США і високий представник Євросоюзу засуджують агресію Росії в Україні. Про це йдеться в їх спільній заяві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдепартамент США.

Країни відзначають, що серйозно стурбовані нарощуванням військових сил РФ навколо України.

"Неспровоковане і невиправдане зосередження Росією Збройних сил, найбільше розгортання на європейському континенті з часів закінчення холодної війни, є викликом глобальної безпеки і міжнародному порядку", - йдеться в заяві.

Країни закликають РФ обрати шлях дипломатії, деескалації напруженості, суттєвого виведення збройних сил поблизу кордонів України та повного дотримання міжнародних зобов'язань, у тому числі щодо зниження ризиків та прозорості військових дій. Вони очікують, що РФ оголосить про скорочення своєї військової активності вздовж кордонів України.

"Ми не бачили жодних доказів цього скорочення. Ми будемо судити про Росію у її справах", - зазначили міністри закордонних справ.

Також наголошується, що країни G7 прийняли до відома заяву Росії про те, що вона готова до дипломатичної взаємодії. Лідери закликали Росію прийняти пропозицію в рамках діалогу щодо стратегічної стабільності між США і Росією, Ради Росія-НАТО та ОБСЄ.

Вони нагадали, що будь-яка подальша військова агресія проти України матиме величезні наслідки, включаючи фінансові та економічні санкції, що призведе до серйозних наслідків.

Лідери відзначили, що солідарні з народом України і підтримують зусилля країни по зміцненню своєї демократії та інститутів, заохочуючи подальший прогрес у реформах.

"Ми підтверджуємо нашу непохитну прихильність суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і територіальних вод. Ми підтверджуємо право будь-якої суверенної держави визначати своє майбутнє і механізми безпеки. Ми вітаємо стриману позицію України перед обличчям триваючих провокацій і зусиль з дестабілізації", - йдеться в заяві.

Країни підтримали зусилля Німеччини та Франції в рамках Нормандського процесу щодо забезпечення повного виконання мінських угод. Також владу РФ закликали прислухатися до українського президента, який закликав РФ піти дипломатичним шляхом.

"Українські ініціативи заслуговують серйозного розгляду російськими переговірниками та урядом Російської Федерації. Ми закликаємо Росію скористатися можливістю, яку представляють пропозиції України для дипломатичного шляху", - зазначили G7.

Також лідери згадали про загострення ситуації на Донбасі в останні дні. Вони закликали РФ знизити ескалацію і виконати свої зобов'язання щодо виконання мінських угод.

"Почастішали в останні дні порушення режиму припинення вогню вздовж лінії зіткнення викликають серйозну стурбованість. Ми засуджуємо застосування важких озброєнь і невибіркові обстріли житлових районів, що являє собою явне порушення мінських угод. Ми також засуджуємо те, що Російська Федерація продовжує видавати російські паспорти жителям непідконтрольних уряду територій України. Це явно суперечить духу мінських угод", - зазначили в G7.

Також країни стурбовані тим, що інсценовані "народними республіками" інциденти на Донбасі можуть стати приводом для військової ескалації.

"Росія повинна використовувати свій вплив на самопроголошені республіки, щоб проявляти стриманість і деескалацію", - зазначили глави МЗС G7.

Нагадаємо, що Євросоюз погодив санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну. Вони торкнуться не тільки фінансів.

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G7 Загострення на Донбасі Вторгнення Росії до України
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