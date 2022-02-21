Главы МИД стран Балтии посетят Украину на этой неделе

Министры иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии прибудут в Украину с рабочим визитом. В частности, их визит состоится уже на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса в Twitter .

"Украина уже находится под атакой: экономической, кибернетической, военной. Один из способов выразить солидарность с Украиной - поехать в Киев. Мы, министры стран Балтии, собираемся туда в конце этой недели. Если и есть место, где политики ЕС должны быть сейчас - так это с нашими украинскими друзьями", - написал министр.