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Главы МИД стран Балтии посетят Украину на этой неделе

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Вильнюс, Понедельник 21 февраля 2022 15:41
Главы МИД стран Балтии посетят Украину на этой неделе Фото: глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис (flickr.com/mfa-lithuania)
Автор: Валерия Полищук

Министры иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии прибудут в Украину с рабочим визитом. В частности, их визит состоится уже на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса в Twitter.

"Украина уже находится под атакой: экономической, кибернетической, военной. Один из способов выразить солидарность с Украиной - поехать в Киев. Мы, министры стран Балтии, собираемся туда в конце этой недели. Если и есть место, где политики ЕС должны быть сейчас - так это с нашими украинскими друзьями", - написал министр.

Напомним, ранее сообщалось, что главы дипломатии стран Балтии встревожены возможным вторжением РФ в Украину и готовят визит в Киев.

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Балтика Литва Визит в Украину
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