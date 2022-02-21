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Глави МЗС країн Балтії відвідають Україну цього тижня

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Вільнюс, Понеділок 21 лютого 2022 15:41
Глави МЗС країн Балтії відвідають Україну цього тижня Фото: глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс (flickr.com/mfa-lithuania)
Автор: Валерія Поліщук

Міністри закордонних справ Литви, Латвії, Естонії прибудуть в Україну з робочим візитом. Зокрема, їхній візит відбудеться вже цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса в Twitter.

"Україна вже перебуває під атакою: економічною, кібернетичною, військовою. Один зі способів висловити солідарність з Україною - поїхати до Києва. Ми, міністри країн Балтії, збираємося туди в кінці цього тижня. Якщо і є місце, де політики ЄС повинні бути зараз - так це з нашими українськими друзями", - написав міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глави дипломатії країн Балтії стривожені можливим вторгненням РФ в Україну і готують візит до Києва.

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Балтика Литва Візит в Україну
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