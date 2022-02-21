Глави МЗС країн Балтії відвідають Україну цього тижня
Фото: глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс (flickr.com/mfa-lithuania)
Міністри закордонних справ Литви, Латвії, Естонії прибудуть в Україну з робочим візитом. Зокрема, їхній візит відбудеться вже цього тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса в Twitter.
"Україна вже перебуває під атакою: економічною, кібернетичною, військовою. Один зі способів висловити солідарність з Україною - поїхати до Києва. Ми, міністри країн Балтії, збираємося туди в кінці цього тижня. Якщо і є місце, де політики ЄС повинні бути зараз - так це з нашими українськими друзями", - написав міністр.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глави дипломатії країн Балтії стривожені можливим вторгненням РФ в Україну і готують візит до Києва.