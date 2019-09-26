Главы МИД Грузии и России провели переговоры впервые с 2008 года

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани провел переговоры с главой МИД Российской Федерации впервые с 2008 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Online".

Как сообщается, встреча двух министров прошла на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН.

"В рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, по инициативе и организации Швейцарии состоялась встреча министра иностранных дел Грузии и министра иностранных дел Российской Федерации. С грузинской стороны главной темой обсуждения был вопрос оккупации грузинских территорий", - говорится в сообщении.

В МИД РФ также подтвердили информацию о встрече, заявив, что "в ходе беседы обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Состоялся обмен мнениями по проблематике региональной безопасности".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в рамках саммита Генеральной ассамблеи ООН. Российские СМИ писали, что разговор Зеленского с Лавровым был "полностью деловым".

Позже в Офисе президента Украины рассказали, что во время короткой встречи Зеленского с Лавровым обсуждался вопрос проведения саммита в нормандском формате относительно решения ситуации на Донбассе. В ОП отметили, что Лавров сам обратился к Зеленскому.