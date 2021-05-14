Главы МИД Грузии и Молдовы в понедельник посетят Украину
В понедельник, 17 мая, Украину с рабочим визитом посетят исполняющий обязанности премьера - министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокой, а также вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
Министры приедут с общим рабочим визитом по приглашению главы украинского МИД Дмитрия Кулебы.
Ключевыми темами переговоров в Киеве должны стать евроинтеграция всех трех стран, приоритеты развития "Восточного партнерства" и подготовка к его саммиту, а также укрепление региональной безопасности.
По итогам встречи планируется подписание совместного меморандума и заявления для СМИ.
Напомним, 17 мая также с трехдневным визитом в Украину прилетит премьер-министры Эстонии Кая Каллас.
Также через две недели ожидается визит премьера Словакии Эдуарда Хегера.