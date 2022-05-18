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Главы двух райсудов Харьковской и Луганской областей подозреваются в госизмене

Фото: в госзмене подозреваются главы двух райсудов (dbr.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении в государственной измене председателям двух районных судов в Луганской и Харьковской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Было установлено, что глава одного из районных судов Луганской области после оккупации города приняла предложение занять должность судьи в незаконно созданном органе "ЛНРовцев".

"В целях быстрого установления и укрепления оккупационных властей подозреваемая объявила "сбор" судей и работников аппарата райсуда. Она публично призвала их перейти на сторону врага и присягнуть на верность так называемой "ЛНР". Глава суда уверяла подчиненных, что оккупированная территория войдет в состав псевдореспублики и гарантировала содействие в получении должностей в новосозданных "судебных органах"", - говорится в сообщении.

Также следователями было установлено, что в Харьковской области после оккупации одного из населенных пунктов глава местного суда лично начала подготовку судебного учреждения к сотрудничеству с врагом.

"Она активно призывала своих подчиненных изменить Украине и уже вместе вершить так называемое "судопроизводство" в составе оккупационных властей. Также подозреваемая искала поддержку среди местных правоохранителей, которым предлагала сотрудничество с агрессором", - рассказали в ГБР.

Обоих председателей суда уведомили о подозрении в государственной измене (ч. 1, 2 ст. 111 УК Украины) и коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что коллаборант из оккупационной администрации Мариуполя получил подозрение в государственной измене.

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