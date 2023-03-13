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Главу Збройних сил Німеччини відправлять у відставку після його коментарів про війну в Україні

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Німеччина, Понеділок 13 березня 2023 20:35
Главу Збройних сил Німеччини відправлять у відставку після його коментарів про війну в Україні Фото: глава Збройних сил Німеччини Еберхард Цорн (flickr.com)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вирішив змінити главу Збройних сил Еберхарда Цорна після його недавніх суперечливих коментарів про дії російської армії в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Як повідомляється, генерала Еберхарда Цорна на посаді генерального інспектора Бундесверу змінить генерал-майор Карстен Бройєр.

Зазначимо, Цорн обіймав цю посаду з 2018 року.

У вересні минулого року він засумнівався у спроможності українських військових повною мірою протистояти російським військам. В інтерв'ю журналу Focus він заявив, що Україна проводить "контратаки, за допомогою яких можна відвоювати місця чи окремі ділянки фронту, але не відкинути Росію назад на широкому фронті".

Він також висловив побоювання, що Росія може відкрити другий фронт війни у Молдові, під Калінінградом, на кордоні з Фінляндією чи Грузії.

За даними ЗМІ, Цорна буде достроково відправлено у відставку з четверга, 16 березня.

Нагадаємо, у вересні минулого року у Міноборони Німеччини заявили, що просування українських військових на сході вражає, але російські війська все ще не виведені з території України.

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