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Главу "Юго-Западной железной дороги" подозревают в коррупции. Его отстранили

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Киев, Вторник 12 октября 2021 19:38
Главу "Юго-Западной железной дороги" подозревают в коррупции. Его отстранили Фото: главу "Юго-Западной железной дороги" отстранили от должности, его подозревают в коррупции (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Главу филиала "Укрзализныци" "Юго-Западные железные дороги" Артема Мироновича подозревают в коррупции. Его отстранили от должности на время проверки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Отмечается, что следователи НАБУ выдвинули подозрение Артему Мироновичу из-за возможных злоупотреблений при закупке угля филиалом "Пассажирская компания" в 2018 году, где на то время он занимал руководящую должность. Изначально в это деле он проходил свидетелем, однако во время допроса ему была вручено подозрение.

По данному факту также начата служебная проверка аппаратом директора по экономической и информационной безопасности "Укрзализныци". На это время Миронович отстранен от занимаемой должности.

Исполнять обязанности главы филиала "Юго-Западные железные дороги" назначен Андрей Букин.

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Укрзализныця НАБУ
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