Главу військової бази США в Гренландії звільнили за критику планів захоплення острова

Полковника Сюзанну Мейєрс, яка обіймала посаду командира космічної бази Пітуффік з липня, усунули з посади

Вона дистанціювалася від критики Венса на адресу Данії та її контролю над територією під час візиту на базу два тижні тому.

"Від командирів очікується дотримання найвищих стандартів поведінки, особливо в тому, що стосується неупередженості під час виконання своїх обов'язків", - ідеться в заяві Космічних сил США, опублікованій у четвер увечері.

Відомо, що 31 березня Маєрс розіслала електронний лист усьому персоналу бази Пітуффік, "вочевидь, спрямований на створення єдності серед льотчиків і охоронців, а також канадців, датчан і гренландців, які там працюють, після появи Венса".

У своєму електронному листі, переданому Military.com, Маєрс написала: "Я не претендую на розуміння поточної політики, але я знаю, що побоювання адміністрації США, які обговорював віцепрезидент Венс у п'ятницю, не мають відношення до космічної бази Пітуффік".

База в Гренландії

Космічна база Пітуффік (раніше авіабаза Туле) - космічна база США на півночі Гренландії. Thule AB є найпівнічнішою базою США, перебуваючи за 1118 км на північ від Полярного кола і за 1524 км від Північного полюса.

База Туле була одним з основних елементів оборони США, прикриваючи американську територію від радянського удару через Арктику.

Президент США Дональд Трамп давно заявляв про бажання "отримати" Гренландію. За даними The New York Times, Вашингтон намагатиметься взяти під контроль Гренландію завдяки кампанії з переконання, а не шляхом анексії.