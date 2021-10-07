Главу управления департамента архитектуры КГГА подозревают в вымогательстве

Главу управления департамента архитектурно-строительного контроля Киевской городской государственной администрации (КГГА) подозревают в вымогательстве денег с предпринимателей. Чиновника задержали в момент получения взятки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ .

По данным следствия, чиновник КГГА требовал деньги с владельцев малого и среднего бизнеса. В случае отказа он угрожал предпринимателям "проверками".

Средняя сумма взятки составляла 2 тысячи долларов. Чиновника задержали возле одного из столичных рынков во время передачи взятки. За эти деньги он обещал бизнесмену не проводить "дополнительную проверку" законности размещения и эксплуатации его коммерческого сооружения.

В СБУ отметили, что чиновник КГГА наладил механизм получения денег с предпринимателей из разных сфер, включая торговлю и общественное питание.

Фото: чиновника КГГА задержали на взятке (ssu.gov.ua)