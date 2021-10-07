ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Главу управления департамента архитектуры КГГА подозревают в вымогательстве

Новина українською →
Киев, Четверг 07 октября 2021 18:24
Главу управления департамента архитектуры КГГА подозревают в вымогательстве Фото: чиновника КГГА задержали на взятке (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Главу управления департамента архитектурно-строительного контроля Киевской городской государственной администрации (КГГА) подозревают в вымогательстве денег с предпринимателей. Чиновника задержали в момент получения взятки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, чиновник КГГА требовал деньги с владельцев малого и среднего бизнеса. В случае отказа он угрожал предпринимателям "проверками".

Средняя сумма взятки составляла 2 тысячи долларов. Чиновника задержали возле одного из столичных рынков во время передачи взятки. За эти деньги он обещал бизнесмену не проводить "дополнительную проверку" законности размещения и эксплуатации его коммерческого сооружения.

В СБУ отметили, что чиновник КГГА наладил механизм получения денег с предпринимателей из разных сфер, включая торговлю и общественное питание.

Фото: чиновника КГГА задержали на взятке (ssu.gov.ua)

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГА Служба безопасности Украины
NEWS
Объявлен лауреат Нобелевской премии 2021 по литературе
Объявлен лауреат Нобелевской премии 2021 по литературе
DAILY
Не только НАТО и ЕС. Как и зачем Украина создает альянсы с ближайшими соседями
Милан Лелич, Владислав Красинский Не только НАТО и ЕС. Как и зачем Украина создает альянсы с ближайшими соседями