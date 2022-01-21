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Главу украинской делегации выдвинули на должность президента ПАСЕ

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Страсбург, Пятница 21 января 2022 16:52
Главу украинской делегации выдвинули на должность президента ПАСЕ Фото: глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Народный депутат от "Слуги народа", глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева может стать президентом ПАСЕ. Голосование пройдет на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook делегации Верховной рады в ПАСЕ.

Сообщается, что 24 января 2022 года в Страсбурге начнется первая часть сессии ПАСЕ, а одним из вопросов повестки дня является избрание президента ассамблеи на 2022 год. Если есть две и более кандидатуры, то проводится тайное голосование.

"Пользуясь правом, предоставленным регламентом ассамблеи, 31 член ассамблеи из разных национальных делегаций ПАСЕ, в порядке, предусмотренном регламентом, выдвинули на должность президента ПАСЕ госпожу Марию Мезенцеву, руководителя постоянной делегации Верховной рады в ПАСЕ", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что украинская делегация продолжает получать подписи членов ПАСЕ из разных стран. Отметим, всего в ассамблее представлены 47 стран.

Отметим, Мезенцева возглавляет украинскую делегацию с января 2021 года.

Напомним, осенью 2021 года ПАСЕ отклонила список украинских кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека. Украинская сторона предлагала трех кандидатов, но в самой ассамблее их не одобрили.

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ПАСЕ Мария Мезенцева
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