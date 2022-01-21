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Главу української делегації висунули на посаду президента ПАРЄ

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Страсбург, П'ятниця 21 січня 2022 16:52
Главу української делегації висунули на посаду президента ПАРЄ Фото: глава української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Народний депутат від "Слуги народу", голова української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Марія Мезенцева може стати президентом ПАРЄ. Голосування пройде наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook делегації Верховної ради в ПАРЄ.

Повідомляється, що 24 січня 2022 року в Страсбурзі розпочнеться перша частина сесії ПАРЄ, а одним з питань порядку денного є обрання президента асамблеї на 2022 рік. Якщо є дві і більше кандидатури, то проводиться таємне голосування.

"Користуючись правом, наданим регламентом асамблеї, 31 член асамблеї з різних національних делегацій ПАРЄ, в порядку, передбаченому регламентом, висунули на посаду президента ПАРЄ пані Марію Мезенцеву, керівника постійної делегації Верховної ради в ПАРЄ", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що українська делегація продовжує отримувати підписи членів ПАРЄ з різних країн. Зазначимо, загалом в асамблеї представлено 47 країн.

Відзначити, Мезенцева очолює українську делегацію з січня 2021 року.

Нагадаємо, восени 2021 року ПАРЄ відхилила список українських кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини. Українська сторона пропонувала трьох кандидатів, але в самій асамблеї їх не схвалили.

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ПАРЄ Марія Мезенцева
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