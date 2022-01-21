Главу української делегації висунули на посаду президента ПАРЄ
Народний депутат від "Слуги народу", голова української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Марія Мезенцева може стати президентом ПАРЄ. Голосування пройде наступного тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook делегації Верховної ради в ПАРЄ.
Повідомляється, що 24 січня 2022 року в Страсбурзі розпочнеться перша частина сесії ПАРЄ, а одним з питань порядку денного є обрання президента асамблеї на 2022 рік. Якщо є дві і більше кандидатури, то проводиться таємне голосування.
"Користуючись правом, наданим регламентом асамблеї, 31 член асамблеї з різних національних делегацій ПАРЄ, в порядку, передбаченому регламентом, висунули на посаду президента ПАРЄ пані Марію Мезенцеву, керівника постійної делегації Верховної ради в ПАРЄ", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що українська делегація продовжує отримувати підписи членів ПАРЄ з різних країн. Зазначимо, загалом в асамблеї представлено 47 країн.
Відзначити, Мезенцева очолює українську делегацію з січня 2021 року.
Нагадаємо, восени 2021 року ПАРЄ відхилила список українських кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини. Українська сторона пропонувала трьох кандидатів, але в самій асамблеї їх не схвалили.