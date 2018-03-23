Главу представительства ЕС в России отозвали для консультаций

Глава представительства прибудет в Брюссель в эти выходные для консультаций

Европейский совет отозвал главу представительства Евросоюза в Российской Федерации (РФ) в Брюссель для консультаций. Об этом говорится в сообщении службы внешних связей представительства ЕС в России.

"Европейский совет поручил Верховному представителю ЕС Федерике Могерини отозвать главу представительства ЕС в Российской Федерации для консультаций в Брюссель. Глава представительства получил соответствующие инструкции от Верховного представителя ЕС и, как ожидается, прибудет в Брюссель в эти выходные для консультаций с ней", - указано в сообщении.

Отметим, что послом ЕС в России на сегодня является Маркус Эдерер.

Напомним, в связи с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля вслед за Британией выслать российских дипломатов могут Франция, Польша, Эстония, Латвия и Литва

Накануне на саммите ЕС в Брюсселе лидеры блока обсуждали ответные действия на отравление Скрипаля. Лидеры стран ЕС согласились с точкой зрения Британии о том, что к отравлению причастны российские власти. Ранее Евросовет поддержал обвинения Британии против Российской Федерации по делу об отравлении Скрипаля.