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Главу представительства ЕС в России отозвали для консультаций

НовостиПолитика    23.03.2018 - 15:55
Фото: Маркус Эдерер (flickr.com-latvianmfa)
Фото: Маркус Эдерер (flickr.com-latvianmfa)

Глава представительства прибудет в Брюссель в эти выходные для консультаций

Европейский совет отозвал главу представительства Евросоюза в Российской Федерации (РФ) в Брюссель для консультаций. Об этом говорится в сообщении службы внешних связей представительства ЕС в России.

"Европейский совет поручил Верховному представителю ЕС Федерике Могерини отозвать главу представительства ЕС в Российской Федерации для консультаций в Брюссель. Глава представительства получил соответствующие инструкции от Верховного представителя ЕС и, как ожидается, прибудет в Брюссель в эти выходные для консультаций с ней", - указано в сообщении.

Отметим, что послом ЕС в России на сегодня является Маркус Эдерер.

Напомним, в связи с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля вслед за Британией выслать российских дипломатов могут Франция, Польша, Эстония, Латвия и Литва

Накануне на саммите ЕС в Брюсселе лидеры блока обсуждали ответные действия на отравление Скрипаля. Лидеры стран ЕС согласились с точкой зрения Британии о том, что к отравлению причастны российские власти. Ранее Евросовет поддержал обвинения Британии против Российской Федерации по делу об отравлении Скрипаля.

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Теги публикации: Евросоюз, Российская Федерация, Совет Европы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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