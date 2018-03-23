Главу представництва ЄС в Росії відкликали для консультацій

Глава представництва прибуде до Брюсселя в ці вихідні для консультацій

Європейська рада відкликала главу представництва Євросоюзу в Російській Федерації (РФ) в Брюссель для консультацій. Про це йдеться в повідомленні служби зовнішніх зв'язків представництва ЄС в Росії.

"Європейська рада доручила Верховному представнику ЄС Федеріці Могеріні відкликати главу представництва ЄС в Російській Федерації для консультацій в Брюссель. Глава представництва отримав відповідні інструкції від Верховного представника ЄС і, як очікується, прибуде до Брюсселя в ці вихідні для консультацій з нею", - зазначено в повідомленні.

Зазначимо, що послом ЄС в Росії на сьогодні є Маркус Эдерер.

Нагадаємо, у зв'язку з отруєнням колишнього шпигуна Сергія Скрипаля слідом за Британією вислати російських дипломатів можуть Франція, Польща, Естонія, Латвія і Литва

Напередодні на саміті ЄС в Брюсселі лідери блоку обговорювали дії у відповідь на отруєння Скрипаля. Лідери країн ЄС погодилися з точкою зору Британії про те, що до отруєння причетні російські влади. Раніше Єврорада підтримала звинувачення Британії проти Російської Федерації у справі про отруєння Скрипаля.