Главу МИД и несколько министров Британии могут отправить в отставку, - Times

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет перестановки в своем кабинете. В отставку может быть отправлен глава МИД Доминик Рааб и несколько других министров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The Times .

По данным издания, Джонсон уже уволил министра образования Гэвина Уильямсона. Позднее он в своем Twitter подтвердил свою оставку.

"Было честью работать министром образования с 2019 года", - написал Уильямсон.

Вторым членом британского кабинета, подтвердившим свою отставку, стал министр юстиции Роберт Бакленд.

Источники газеты утверждают, что Джонсон также может уволить Доминика Рааба. Ему, как заявили собеседники издания, предложат остаться в правительстве, например, на посту министра юстиции или возглавить секретариат кабинета.

"Джонсон начал увольнять высокопоставленных членов своего кабинета вскоре после вопросов премьер-министра. Ожидается, что их замена будет подтверждена завтра", - добавляет газета.