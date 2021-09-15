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Главу МЗС і кілька міністрів Британії можуть відправити у відставку, - Times

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Лондон, Середа 15 вересня 2021 16:47
Главу МЗС і кілька міністрів Британії можуть відправити у відставку, - Times Фото: Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великобританії (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон проведе перестановки в своєму кабінеті. У відставку може бути відправлений глава МЗС Домінік Рааб і кілька інших міністрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету The Times.

За даними видання, Джонсон вже звільнив міністра освіти Гевіна Вільямсона. Пізніше він у своєму Twitter підтвердив свою відставку.

"Було честю працювати міністром освіти з 2019 року", - написав Вільямсон.

Другим членом британського кабінету, який підтвердив свою відставку, став міністр юстиції Роберт Бакленд.

Джерела газети стверджують, що Джонсон також може звільнити Домініка Рааба. Йому, як заявили співрозмовники видання, запропонують залишитися в уряді, наприклад, на посаді міністра юстиції або очолити Секретаріат Кабінету.

"Джонсон почав звільняти високопоставлених членів свого кабінету незабаром після запитань прем'єр-міністра. Очікується, що їх заміна буде підтверджена завтра", - додає газета.

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