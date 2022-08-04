Главу Львовской ОВА обвиняют в продвижении в налоговой чиновника из орбиты Медведчука

В частности, именно со стремлением продвинуть Лазорко журналисты связывают недавние заявление губернатора против областных фискалов, которые, наоборот, решили ставленника Медведчука уволить.

Козицкий указал, в частности, на возмещение НДС сомнительным структурам. При этом фирма его отца Зиновия Козицкого, ООО "Энергоинвест" - на момент возмещения имела 2 работника и уплатила бюджету 12 тыс. грн, при этом сумма возмещения НДС на расчетный счет составила 12,31 млн грн.

По информации журналистов, Лазорко был помощником Медведчука-младшего еще в бытность последнего депутатом местного облсовета, и с тех пор не потерял связь.

Также в статье указывается на возможный конфликт интересов Козицкого, связанный с тем, что его отец работал со структурами "Газпрома" и также может быть связан с Медведчуком.

Пост заместителя главы ГНС Львовской области Игорь Лазорко занимает с августа 2020 года. До этого он работал на разных должностях на уровне начальника отдела в областной и местных налоговых инспекциях области и Львова еще со средины 1990-х годов с небольшими перерывами на работу в бизнесе.

"Вся его карьера конца 1990-х-начала 2000-х строилась в тесной поддержке и

в сотрудничестве с тогдашним главой ГНА во Львовской области Сергеем

Медведчуком, братом Виктора Медведчука. В частности, с 1994

по 2003 год Лазорко работал в налоговых органах Городокского района Львовской

области. Именно от этого района избирался во Львовский областной совет

Медведчук-младший", - говорится в статье.