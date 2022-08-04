UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Главу Львовской ОВА обвиняют в продвижении в налоговой чиновника из орбиты Медведчука

Фото: глава Львовской ОВА Максим Козицкий (facebook.com/kozytskyy.maksym)
Автор: Артем Горовенко

Главу Львовской областной военной администрации Максима Козицкого подозревают в попытке переназначить заместителем председателя управления налоговой службы в области Игоря Лазорко, которого связывают с братом Виктора Медведчука Сергея.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью Delo.

В частности, именно со стремлением продвинуть Лазорко журналисты связывают недавние заявление губернатора против областных фискалов, которые, наоборот, решили ставленника Медведчука уволить.

Козицкий указал, в частности, на возмещение НДС сомнительным структурам. При этом фирма его отца Зиновия Козицкого, ООО "Энергоинвест" - на момент возмещения имела 2 работника и уплатила бюджету 12 тыс. грн, при этом сумма возмещения НДС на расчетный счет составила 12,31 млн грн.

По информации журналистов, Лазорко был помощником Медведчука-младшего еще в бытность последнего депутатом местного облсовета, и с тех пор не потерял связь.

Также в статье указывается на возможный конфликт интересов Козицкого, связанный с тем, что его отец работал со структурами "Газпрома" и также может быть связан с Медведчуком.

Пост заместителя главы ГНС Львовской области Игорь Лазорко занимает с августа 2020 года. До этого он работал на разных должностях на уровне начальника отдела в областной и местных налоговых инспекциях области и Львова еще со средины 1990-х годов с небольшими перерывами на работу в бизнесе.

"Вся его карьера конца 1990-х-начала 2000-х строилась в тесной поддержке и
в сотрудничестве с тогдашним главой ГНА во Львовской области Сергеем
Медведчуком, братом Виктора Медведчука. В частности, с 1994
по 2003 год Лазорко работал в налоговых органах Городокского района Львовской
области. Именно от этого района избирался во Львовский областной совет
Медведчук-младший", - говорится в статье.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктор МедведчукГосударственная налоговая администрация УкраиныЛьвовская область