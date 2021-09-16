Главу комиссии по отбору руководителя САП обвинили в срыве конкурса: в чем причина 

Как известно, комиссия была сформирована год назад и в ее состав сразу возникло много вопросов. Международные партнеры подчеркивали: от прозрачности работы этой структуры зависит не только предоставление макрофинансовой помощи, но и сохранение безвизового режима.

"Состав этой комиссии год назад возмутил не только украинские общественные организации, занимающиеся вопросами борьбы с коррупцией, но и международных партнеров. Большинство ее членов назначали по партийным квотам, при этом они не имели ни опыта работы в антикоррупционной сфере, ни надлежащей деловой репутации, ни авторитета", - пишет издание.

Председателем комиссии была назначена выдвиженка группы "За майбутнє" Екатерина Коваль, которая во времена президентства Виктора Януковича входила в рабочую группу по вопросам судебной реформы, активно сотрудничала с "регионалами" даже после 2014 года и указывала сомнительные сведения в декларации.

Под ее руководством комиссии понадобилось почти три месяца для того, чтобы начать конкурс по избранию руководителя САП. При чем объявили о начале конкурса лишь после того, как международные эксперты, которые входят в состав комиссии, начали привлекать внимание генерального прокурора Ирины Венедиктовой к чрезвычайно медленным темпам работы.

"В ответ они получили информационную атаку: их самих попытались облачить в затягивании работы комиссии. Правда никаких реальных оснований для критики не нашлось, скандала не получилось, поэтому эта атака быстро сошла на нет. Тем более, что объяснить, куда в это время смотрела председатель комиссии - никто бы не смог", - обращает внимание издание.

Также СМИ обнаружили, что Коваль имела тесные связи с отдельными кандидатами на должность главы САП. Когда эти кандидаты не смогли пройти отбор - она начала создавать сложности для других кандидатов, при этом нарушая законодательство.

"В начале июня Екатерина Коваль во время собеседования раскрыла данные полиграфологического исследования первого заместителя руководителя САП Максима Грищука, что прямо запрещено не только законом, но и порядком проведения конкурса, утвержденным самой же комиссией", - подчеркивают журналисты.

Это, в свою очередь, стало основанием для обращения об открытии уголовного дела, а в перспективе может использоваться для обжалования результатов конкурса в целом.

"Когда же кандидатов на должность главы САП осталось только двое - Александр Клименко и Андрей Синюк Екатерина Коваль просто перестала собирать заседание комиссии! Никаких объяснений по этому поводу она не давала", - говорится в статье.

Международные эксперты из состава комиссии обратились к генпрокурору Ирины Венедиктовой с предупреждением: если ситуация не изменится, они могут выйти из состава комиссии. Кроме того, они заявили о попытке посторонних лиц повлиять на их работу.

Известно также, что ситуацию вокруг конкурса по избранию председателя САП обсуждали президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джозеф Байден во время последней встречи в Вашингтоне.