Главу Киевского совета арбитражных управляющих обвиняют в нарушении устава организации

Нарушение этических стандартов арбитражными управляющими может отбросить реформу отрасли назад, отсрочив на неопределенный срок старт реального самоуправления и независимость от Министерства юстиции. В частности, речь идет о нарушении устава главой Киевского совета НААУ.

Об этом говорится в статье на сайте "Зеркало недели".

Отмечается, что в конце августа глава Киевского совета НААУ Сергей Боярчуков обнародовал детали дела о банкротстве одного из предприятий, обвинив свою коллегу - Светлану Демину - в недобросовестной работе. Демина в ответ раскритиковала Боярчукова за нарушение Кодекса этики.

Как пишет издание, Боярчукова обвиняют в нарушении устава организации, Кодекса этики и стандартов профессии, а также - разглашении конфиденциальной информации.

Кроме того, выяснилось, что юридическая фирма Боярчукова якобы представляет интересы одного из кредиторов обанкротившегося предприятия, поэтому может иметь место и конфликт интересов.

По мнению эксперта по вопросам банкротства Игоря Николаева, подобные случаи должны стать прививкой для создания иммунитета от их повторения.

"Если завтра окажется, что профессия не способна решать свои проблемы, то ни о каком делегировании полномочий не может быть и речи. И судьба ассоциации будет предрешена - вырождение до статуса обычной общественной организации, которых тысячи", - убежден эксперт.

В свою очередь, заместитель главы Национальной ассоциации арбитражных управляющих Александр Бондарчук отметил, что преждевременно делать далекоидущие выводы о способности АУ к самоуправлению по единичным случаям, однако игнорировать их тоже нельзя.

"Это сообщество профессионалов своего дела, и любые попытки использовать Ассоциацию как инструмент в частной борьбе - недопустимы. На одном из ближайших заседаний Совета НААУ мы рассмотрим этот вопрос", - добавил Бондарчук.

Напомним, Национальная ассоциация арбитражных управляющих Украины и ее региональные ассоциации были созданы в ходе реформы сферы банкротства.

На данный момент в Украине зарегистрировано около 1,5 тыс. арбитражных управляющих, из которых активных работающих - около 700.

Планировалось, что ассоциация станет правопреемником Минюста по регулированию деятельности арбитражных управляющих.

Кодекс Украины по процедурам банкротства вступил в силу в октябре 2019 года. В числе новаций документа были и значительные изменения в регулировании деятельности арбитражных управляющих.