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Активисты обвинили Опимаха в продаже разрешений на разработку месторождений по заниженным ценам

Новости » Общество     05.06.2020 - 16:01
Активисты обвинили Опимаха в продаже разрешений на разработку месторождений по заниженным ценам
Фото: акция протеста (stopcor.org)

По их данным, из-за действий главы Госгеонедр бюджет Украины недополучает миллионы гривен

Представители ГО “Стоп Коррупции” провели митинг под стенами Государственной службы геологии и недр Украины. Активисты обвинили главу Госгеонедр Романа Опимаха в продаже разрешений на разработку месторождений по заниженным ценам, из-за чего госбюджет недополучает миллионы гривен, и потребовали пресечь коррупционные схемы в ведомстве.

Об этом говорится в заявлении активистов, передает РБК-Украина.

"Мы знаем, что сегодня тендерную, аукционную процедуру можно легко обойти. Можно через систему Prozorro выкинуть участников конкурса, дающих реальную цену, а не заниженную", - заявил представитель “Стоп коррупции” Владимир Циганов.

Активисты посредством плакатов потребовали проведения "прозрачных торгов по продаже месторождений", и призвали искоренить коррупция и "слив аукционов" в Госгеонедрах.

Стоит отметить, что позже к митингующим вышел глава службы Роман Опимах, пообещав "разобраться" и дать ответ позже - в формате онлайн-конференции.

В свою очередь, протестующие пообещали продолжать акцию до тех пор, пока не увидят реальных изменений в работе службы.

"Наша акция не заканчивается. Мы будем здесь стоять сегодня, с понедельника. До того момента, пока мы не увидим настоящей реакции от Госгеонедр, пока не будут услышаны наши требования”, - подчеркнул Циганов.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Госгеонедр Роман Опимах может, фактически, за бесценок приватизировать находящиеся в подчинении ведомства госпредприятия.

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Автор: Александра Диденко

Теги Новости Украины ГосгеонедраМитинг
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