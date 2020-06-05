Активісти звинуватили Опімаха у продажу дозволів на розробку родовищ за заниженими цінами

Фото: акція протесту (stopcor.org)

За їхніми даними, через дії глави Держгеонадр бюджет України недоотримує мільйони гривень

Представники ГО "Стоп Корупції" провели мітинг під стінами Державної служби геології та надр України. Активісти звинуватили главу Держгеонадр Романа Опімаха у продажу дозволів на розробку родовищ за заниженими цінами, через що держбюджет недоотримує мільйони гривень, та вимагають припинити корупційні схеми у відомстві.

Про це йдеться в заяві активістів, передає РБК-Україна.

"Ми знаємо, що сьогодні тендерну, аукціонну процедуру можна легко обійти. Можна через систему Prozorro викинути учасників конкурсу, які дають реальну ціну, а не занижену", - заявив представник "Стоп корупції" Володимир Циганов.

Активісти за допомогою плакатів вимагали проведення "прозорих торгів по продажу родовищ", крім того, закликали викорінити корупція і "злив аукціонів" в Держгеонадр.

Варто відзначити, що згодом до мітингувальників вийшов голова служби Роман Опімах, пообіцявши "розібратись" і дати відповідь пізніше - у форматі онлайн-конференції.

Своєю чергою, протестувальники пообіцяли продовжувати акцію до тих пір, поки не побачать реальних змін у роботі служби.

"Наша акція не закінчується. Ми будемо тут стояти сьогодні, з понеділка. До того моменту, поки ми не побачимо цієї реакції від Держгеонадр, поки не будуть почуті наші вимоги", - підкреслив Циганов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава Держгеонадр Роман Опімах може фактично за безцінь приватизувати знаходяться в підпорядкуванні відомства держпідприємства.

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Автор: Олександра Діденко