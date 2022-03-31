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Главу французской разведки отправили в отставку из-за войны в Украине

Силы французской разведки (Фото: bfmtv.com)
Автор: Константин Широкун

Глава французского Директората военной разведки генерал Эрик Видо уходит в отставку из-за того, что его ведомство не верило в нападение России на Украину. Видо также обвиняют в предоставлении недостоверной информацией о намерениях России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Видо уходит в отставку всего через семь месяцев после назначения на пост главы разведки не только из-за того, что не предвидел нападение России на Украину, но и из-за того, что не смог реорганизовать свое ведомство. Об ошибочности прогнозов французской разведки через несколько дней после начала войны в Украине в интервью газете говорил начальник французского генштаба генерал Тьери Буркхард.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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