Главу французской разведки отправили в отставку из-за войны в Украине

Глава французского Директората военной разведки генерал Эрик Видо уходит в отставку из-за того, что его ведомство не верило в нападение России на Украину. Видо также обвиняют в предоставлении недостоверной информацией о намерениях России.

Видо уходит в отставку всего через семь месяцев после назначения на пост главы разведки не только из-за того, что не предвидел нападение России на Украину, но и из-за того, что не смог реорганизовать свое ведомство. Об ошибочности прогнозов французской разведки через несколько дней после начала войны в Украине в интервью газете говорил начальник французского генштаба генерал Тьери Буркхард.