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Главой Интерпола избрали генерала из ОАЭ, обвиняемого в пытках

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Четверг 25 ноября 2021 17:59
Главой Интерпола избрали генерала из ОАЭ, обвиняемого в пытках Фото: Глава Интерпола Ахмед Нассер Аль-Раиси (twitter.com/INTERPOL_HQ)
Автор: Валерия Полищук

Новым президентом Международной организации уголовной полиции (Интерпола) избран генеральный инспектор министерства внутренних дел ОАЭ, генерал-майор Ахмед Нассер Аль-Раиси. Его избрали главой ведомства на 4 года, сменив в этой должности Ким Чон Яна из Южной Кореи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Интерпола в Twitter.

"Ахмед Нассер Аль-Раиси из Объединенных Арабских Эмиратов был избран на пост президента (4-летний срок)", - говорится в сообщении.

По данным издания The Daily Mail, Аль-Раиси причастен к пыткам британского ученого Мэттью Хеджеса, задержанного в ОАЭ в 2018 году по ложному обвинению в шпионаже. Во время ареста его содержали в кандалах, лишали сна и заставляли принимать различные лекарства.

Позднее ученый подал против четырех чиновников ОАЭ, включая Аль-Раиси, судебный иск о возмещении ущерба в размере 350 тысяч фунтов стерлингов (более 460 тысяч долларов).

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Интерпол Объединенные Арабские Эмираты
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