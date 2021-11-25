Главой Интерпола избрали генерала из ОАЭ, обвиняемого в пытках

Новым президентом Международной организации уголовной полиции (Интерпола) избран генеральный инспектор министерства внутренних дел ОАЭ, генерал-майор Ахмед Нассер Аль-Раиси. Его избрали главой ведомства на 4 года, сменив в этой должности Ким Чон Яна из Южной Кореи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Интерпола в Twitter .

"Ахмед Нассер Аль-Раиси из Объединенных Арабских Эмиратов был избран на пост президента (4-летний срок)", - говорится в сообщении.

По данным издания The Daily Mail, Аль-Раиси причастен к пыткам британского ученого Мэттью Хеджеса, задержанного в ОАЭ в 2018 году по ложному обвинению в шпионаже. Во время ареста его содержали в кандалах, лишали сна и заставляли принимать различные лекарства.

Позднее ученый подал против четырех чиновников ОАЭ, включая Аль-Раиси, судебный иск о возмещении ущерба в размере 350 тысяч фунтов стерлингов (более 460 тысяч долларов).