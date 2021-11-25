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Головою Інтерполу обрали генерала з ОАЕ, обвинуваченого в тортурах

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Четвер 25 листопада 2021 17:59
Головою Інтерполу обрали генерала з ОАЕ, обвинуваченого в тортурах Фото: Глава Інтерполу Ахмед Нассер Аль-Раїсі (twitter.com/INTERPOL_HQ)
Автор: Валерія Поліщук

Новим президентом Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерполу) обраний генеральний інспектор Міністерства внутрішніх справ ОАЕ, генерал-майор Ахмед Нассер Аль-Раїсі. Його обрали головою відомства на 4 роки, змінивши на цій посаді Кім Чон Яна з Південної Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Інтерполу в Twitter.

"Ахмед Нассер Аль-Раїсі з Об'єднаних Арабських Еміратів був обраний на пост президента (4-річний термін)", - йдеться в повідомленні.

За даними видання The Daily Mail, Аль-Раїсі причетний до тортур британського вченого Меттью Хеджеса, затриманого в ОАЕ у 2018 році за неправдивим звинуваченням у шпигунстві. Під час арешту його утримували в кайданах, позбавляли сну і змушували приймати різні ліки.

Пізніше вчений подав проти чотирьох чиновників ОАЕ, включаючи Аль-Раїсі, судовий позов про відшкодування збитку в розмірі 350 тисяч фунтів стерлінгів (понад 460 тисяч доларів).

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Інтерпол Об'єднані Арабські Емірати
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