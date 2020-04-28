Главный санврач одобрил требования Минздрава к рынкам для их открытия

Главный санитарный врач Виктор Ляшко подписал условия, которые выдвинуло Министерство здравоохранения для запуска работы рынков в условиях карантина. Об этом Ляшко сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, постановление "По противодействию распространению коронавірусної болезни COVID-19 в местах торговли пищевыми продуктами на агропродовольственных рынках" вступит в силу в среду, 29 апреля.

"В тот же день, согласно поручению премьер-министра, планируется принятие постановления, которым всем агроподовольчим рынкам, отвечающих этим требованиям, будет предоставлено разрешение работать", - отметил санитарный врач.

Он добавил, что контролировать работу рынков и выполнение ими требований будет Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Ежедневно будет предоставляться разрешение на работу на следующий день. Если рынок нарушит правила - в следующий раз он сможет открыться и осуществлять свою деятельность только через неделю", - уточнил Ляшко.

Он также отметил, что органам местного самоуправления предварительно уже была предоставлена возможность открыть местные рынки при условии соблюдения этих правил.

Напомним, в "Слуге народа" предлагают ослабить карантинные ограничения в тех областях, где зафиксирована наименьшая динамика заболеваемости коронавирусом.