Главной темой французско-российских переговоров будет Украина, - Ле Дриан

Основной темой переговоров Франции и России в формате "2+2" в понедельник, 9 сентября, будет конфликт в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД республики Жан-Ива Ле Дриана.

В своем заявлении глава МИД Франции приветствует обмен политзаключенными, которые прошел между Украиной и РФ. По его словам, это должно означать возобновление диалога между странами.

Франция вместе с Германией поддерживают усилия обеих сторон по достижению дальнейшего прогресса в отношениях, говорится в документе.

Он отметил, приоритетом вялятся режим прекращения огня, отвод сил и вывод тяжелых вооружений, разминирование и осуществление чрезвычайных гуманитарных мер. Франция также призывает к прогрессу в реализации минских соглашений, заключенных в рамках Трехсторонней контактной группы.

"Конфликт в Украине будет в центре повестки дня на французско-российском Совете сотрудничества по вопросам безопасности", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее Франция и Германия выразили президенту Владимиру Зеленскому готовность дать новый импульс переговорному процессу в "нормандском формате", а также обсудили инцидент в Керченском проливе.