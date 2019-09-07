ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Главной темой французско-российских переговоров будет Украина, - Ле Дриан

Новости » Общество    07.09.2019 - 19:25
Главной темой французско-российских переговоров будет Украина, - Ле Дриан
Фото: глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан (diplomatie.gouv.fr)

Переговоры состоятся 9 сентября

Основной темой переговоров Франции и России в формате "2+2" в понедельник, 9 сентября, будет конфликт в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД республики Жан-Ива Ле Дриана.

В своем заявлении глава МИД Франции приветствует обмен политзаключенными, которые прошел между Украиной и РФ. По его словам, это должно означать возобновление диалога между странами.

Франция вместе с Германией поддерживают усилия обеих сторон по достижению дальнейшего прогресса в отношениях, говорится в документе.

Он отметил, приоритетом вялятся режим прекращения огня, отвод сил и вывод тяжелых вооружений, разминирование и осуществление чрезвычайных гуманитарных мер. Франция также призывает к прогрессу в реализации минских соглашений, заключенных в рамках Трехсторонней контактной группы.

"Конфликт в Украине будет в центре повестки дня на французско-российском Совете сотрудничества по вопросам безопасности", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее Франция и Германия выразили президенту Владимиру Зеленскому готовность дать новый импульс переговорному процессу в "нормандском формате", а также обсудили инцидент в Керченском проливе.

Французская авиакомпания отменила все рейсы из-за угрозы банкротства Во Франции компьютерный сбой привел к задержке авиарейсов
Новости Украины Франция
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь