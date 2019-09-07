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Головною темою французько-російських переговорів буде Україна, - Ле Дріан

Новини » Суспільство    07.09.2019 - 19:25
Головною темою французько-російських переговорів буде Україна, - Ле Дріан
Фото: глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан (diplomatie.gouv.fr)

Переговори відбудуться 9 вересня

Основною темою переговорів Франції і Росії у форматі "2+2" у понеділок, 9 вересня, буде конфлікт в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС республіки Жан-Іва Ле Дріана.

У своїй заяві глава МЗС Франції вітає обмін політв'язнями, які пройшов між Україною і РФ. За його словами, це має означати відновлення діалогу між країнами.

Франція разом з Німеччиною підтримують зусилля обох сторін по досягненню подальшого прогресу у відносинах, йдеться в документі.

Він зазначив, пріоритетом вялятся режим припинення вогню, відведення сил і виведення важких озброєнь, розмінування та здійснення надзвичайних гуманітарних заходів. Франція також закликає до прогресу в реалізації мінських угод, укладених у рамках Тристоронньої контактної групи.

"Конфлікт в Україні буде в центрі порядку денного на французько-російському Раді співпраці з питань безпеки", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше Франція і Німеччина висловили президенту Володимиру Зеленському готовність дати новий імпульс переговорному процесу "нормандському форматі", а також обговорили інцидент в Керченській протоці.

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