Командующий ВМС отметил готовность завода "Океан" к ремонту военных кораблей

Фото: завод "Океан" (ocean-shipyard.com)

Алексей Неижпапа проинспектировал "Океан" в рамках изучения возможностей судоремонта флота ВМС Украины специалистами завода

Николаевский судостроительный завод "Океан" посетил с инспекцией командующий военно-морским флотом Украины, контр-адмирал Алексей Неижпапа. Инспекция завода была проведена в рамках изучения возможностей судоремонта флота ВМС Украины специалистами завода.

Об этом сообщает пресс-служба завода.

"Судостроительный завод Океан обладает необходимыми производственному мощностями для ремонта флота ВМС Украины, а также при должной подготовке и для строительства военных кораблей", - отметил командующий флотом Алексей Неижпапа.

Кроме того, судостроительный завод "Океан" впервые после возобновления своей работы допущен к участию в тендерной процедуре на ремонт украинского военного рейдового буксира "Яны Капу".

Судно было повреждено и захвачено в плен в Керченском проливе в 2018 году, когда украинские корабли пытались остановить корабли ВМФ России. В результате были повреждены главный двигатель, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плот.

После возвращения судна Украине, буксир нуждается в доковом ремонте. В связи с потребностями флота, командующий военно-морскими силами посетил ряд судостроительных и судоремонтных предприятий Николаева.

Контр-адмирал также отметил, что флоту Украины требуются возможности комплексного ремонта.

"Необходимо восстанавливать судоремонтный кластер в Николаеве. Вижу, что в этом есть большая перспектива развития и восстановления мощностей", - подытожил Неижпапа.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение 2019 владелец завода "Океана" Василий Капацына инвестировал в восстановление и модернизацию оборудования предприятия.

Ранее судостроительный завод "Океан" также посетил вице-премьер Украины, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский. Визит был организован в рамках ознакомления министра с предприятиями, работающими для военно-промышленного комплекса.